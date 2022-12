Forte interesse Napoli per Hjulmand, Giuntoli lo segue da due anni: il piano degli azzurri | ESCLUSIVA

Calciomercato Napoli - Non è un mistero che il Napoli stia facendo delle valutazioni sul diritto di riscatto di Ndombele. Il calciatore, giunto in azzurro in prestito dal Tottenham, ha sicuramente aumentato il proprio rendimento a centrocampo anche se finora non ha rispettato del tutto le aspettative estive. Ndombele resta sicuramente un pezzo pregiato. Potrebbe rappresentare un'occasione in pieno stile Anguissa, ma ad oggi il Napoli si sta guardando anche intorno. Il nome che ha catturato l'attenzione di Giuntoli è quel Morten Hjulmand del Lecce che da due anni è nel database del diesse partenopeo che ne ha seguito l'evoluzione fino a cerchiarlo in rosso.

Interesse Napoli per Hjulmand del Lecce

Al Napoli piace eccome Hjulmand perchè è in grado di giocare sia davanti alla difesa ma anche da mezzala. Il danese è un classe 1999 ma ha già una spiccata personalità. Si tratta dell'ennesima 'corvinata' che porterà una ricca plusvalenza al club salentino in vista della prossima estate. A differenza di altri nomi circolati in orbita Napoli, Hjulmand ha un prezzo decisamente più contenuto ed un potenziale molto alto. Il Lecce per privarsi del centrocampista chiede una cifra tra i 10-15 milioni. L'ingaggio del calciatore è ampiamente alla portata del Napoli. Hjulmand potrebbe dunque rappresentare l'alternativa a Anguissa ma anche a Lobotka. In questi mesi i contatti entreranno nel vivo. Su Hjulmand ci sono anche club tedeschi ed inglesi.

