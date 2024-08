Folorunsho-Lazio, ADL resiste dopo il caso Brescianini: agente e calciatore spingono per l'addio

Calciomercato Napoli. Un po' a sorpresa Michael Folorunsho potrebbe già lasciare il Napoli: il centrocampista italiano ha recentemente rinnovato fino al 2029, ma con Antonio Conte non sembra essere scattato il feeling giusto.

Folorunsho è in lista di sbarco e dopo essere stato ad un passo dall'Atalanta è ora nel mirino della Lazio. Ecco quanto scritto dal Corriere dello Sport:

La Lazio sta valutando e verificando i margini per Michael Folorunsho. De Laurentiis ha perso Brescianini e forse resisterà più di prima. Preferirebbe cederlo a titolo definitivo, chiede 12 milioni e 3 di bonus. Lotito ragiona su un’altra formula: prestito biennale con obbligo di riscatto. Non è facile. Il centrocampista e il suo agente spingono fortemente per il gran ritorno a Formello.