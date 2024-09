Folorunsho-Conte, CdM: prove di disgelo, faccia a faccia ieri a Castel Volturno

Calciomercato SSC Napoli - Prove di disgelo, scrive il Corriere del Mezzogiorno, che racconta il faccia a faccia di ieri fra Conte e Folorunsho:

"Una soluzione in più potrebbe arrivare da Folorunsho che ieri ha parlato con Conte alla ripresa degli allenamenti. Va avanti il processo diplomatico per superare le difficoltà di un calciomercato strano per il centrocampista reduce dall’entusiasmante stagione al Verona. Prima la convocazione agli Europei in Germania, poi il rinnovo del contratto che faceva pensare ad un percorso sereno nel Napoli.

A Castel Di Sangro la scintilla non è scattata, l’Atalanta ha presentato un’offerta di 15 milioni di euro più 3 di bonus poi saltata per la richiesta di De Laurentiis d’inserire una percentuale del 30% sulla futura rivendita. Le offerte di Fiorentina e Lazio non hanno convinto il Napoli a cederlo nonostante Folorunsho abbia lavorato a parte per l’intero mese di agosto. Ora va avanti il percorso per riportarlo in gruppo, renderlo una risorsa utile al Napoli che ha bisogno di tutti per portare avanti la stagione con l’obiettivo primario di ritornare in Champions League".