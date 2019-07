Fiorentina, Veretout potrebbe non aggregarsi al ritiro di Moena: il Milan si allontana

Ultime calciomercato Napoli - L'edizione odierna del Corriere Fiorentina riferisci alcuni aggiornamenti circa la trattativa per Veretout tra Milan e Fiorentina. Il giocatore francese continua a sognare Napoli, ma l'affare non si sblocca.

Ipotesi, niente di più, anche perché tra le complicazioni del momento va registrata la tentazione di Veretout di non aggregarsi al gruppo, per motivi personali, che partirà domani per Moena. Resta molto intrecciata la posizione del francese, per il quale i tentativi di Milan e Roma erano stati respinti dalla Fiorentina irremovibile dalla richiesta di 25 milioni di cash, ma che adesso potrebbe avere ulteriori riflessi negativi. È di ieri, infatti, l’inserimento del Milan sull’algerino dell’Empoli Bennacer per il quale la chiusura sarebbe vicina intorno ai 15 milioni di euro.