Fiorentina su Demme, Tuttosport: potrebbe lasciare il Napoli, se la gioca con altri tre

La trattativa è avanzata, la Fiorentina ha pronto un contratto di 4 anni a 2 milioni a stagione e Grillitsch ufficializza l’addio all’Hoffenheim direttamente sul sito del club, come racconta Tuttosport. Ma un altro tedesco potrebbe interessare al club viola.

Fiorentina su Demme

Grillitsch è quindi pronto per una nuova avventura, come dimostra la presenza del suo agente, Kristian Beret, già ieri sera in città:

“Serve anche un altro innesto a centrocampo vista la lunga indisponibilità di Castrovilli . Tra i nomi seguiti Imeri del Servette, Tameze del Verona ed Ederson della Salernitana. Ma attenzione a Demme che potrebbe lasciare il Napoli: «Diego non ha mai creato problemi al club - spiega il suo agente Marco Busiello a CalcioNapoli24 - ma è ovvio che voglia giocare di più. La Fiorentina? Gioca un calcio che ben si adatta alle sue caratteristiche»”

