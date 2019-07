Fiorentina, il ds Pradè annuncia: "Veretout ha chiesto di essere ceduto, non vogliamo contropartite. Inglese piace, ma a quei costi non è sostenibile" [VIDEO]

Daniele Pradè, nuovo direttore sportivo della Fiorentina, risponde alle domande dei giornalisti presenti in conferenza stampa:

“Jordan Veretout? Ha chiesto di essere ceduto per crescere di livello. Ci sono più squadre che stanno parlando con noi ma nessuna ha ancora fatto un'offerta scritta. Il ragazzo è disponibile, si allena con noi e cercheremo di trovare una soluzione. Solo lui ha chiesto la cessione. Ma non vogliamo contropartite tecniche in cambio.

La proprietà ha subito fissato un incontro con la UEFA per chiarire la situazione. Ma è tanto complessa che ci vorrebbe un giorno intero per definire tutto. Detto questo, un piano già ce l'ho. Ho un tetto salariale più alto rispetto alle altre volte ma siamo in una situazione di difficoltà, visto che abbiamo 75 calciatori sotto contratto, di cui circa 60 non funzionali al nostro progetto. Bisogna assolutamente snellire.

Roberto Inglese del Napoli? È un calciatore che ci piace ma a quei costi non è sostenibile"