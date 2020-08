Calciomercato Napoli - Giovanni Fiore, agente Fifa, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: "Reguilon ottimo calciatore, al calcio italiano si adatterebbe subito. E' importante come calciatore vista anche l'età. Valutazione giusta di 20-25 milioni, il Real Madrid vuole fare cassa".