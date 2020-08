Fedele: "Koulibaly ceduto al 99%, si lavora sui bonus. Grande operazione del Napoli, poi anche Allan. Di Osimhen si parla bene"

Calciomercato Napoli - Enrico Fedele, ex procuratore e dirigente sportivo, è intervenuto in diretta a TMW Radio.

Il Napoli si prepara a salutare Allan e Koulibaly, giusto?

"La cessione di Koulibaly è fatta al 99%, c'è già l'accordo col giocatore, manca solo di trovare i bonus per arrivare alla cifra di 65-70 milioni di euro, e per me è una grandissima operazione: per l'età e per il progetto Napoli, che è in un momento di ringiovanimento che lo porterà a lottare per un posto UEFA e non di più. Per Allan invece dovrebbero arrivare 30-35 milioni: in tutto un centinaio. C'è già una giovane promessa come Osimhen, che ha qualità ma le deve dimostrare. Ne parlano bene...".