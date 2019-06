Il Roma - Fares-Napoli, algerino in pole per sostituire Mario Rui: c'è distanza con la Spal, da Ferrare fanno il prezzo per cederlo

Ultimissime calcio Napoli. Mentre sull’out di destra del Napoli la situazione sembra ben definita, con l’ingresso di Di Lorenzo e l’uscita di Hysaj, discorso diverso va fatto per la fascia mancina. L’unica certezza sembra essere rappresentata dalla permanenza di Ghoulam.

Calciomercato Napoli, Il Roma rispolvera la pista Fares

I nomi al momento non si sprecano: in pole c’è Mohamed Fares, attualmente in forza alla Spal ed impegnato in Coppa D’Africa con la sua Algeria. Classe ’96 e reduce da un’ottima stagione con la società di Ferrara, è valutato 15 milioni dal club, ma il Napoli attualmente non è disposto ad andare oltre i 10. C’è stato un sondaggio anche per Luca Pellegrini, giovanissimo terzino ventenne della Roma, che negli ultimi mesi di stagione ha giocato in prestito al Cagliari.