Faccia a faccia Giuffredi-Conte martedì! Il Mattino - Di Lorenzo: la decisione sulla fascia da capitano

Ultime news calciomercato Napoli - Si muoverà qualcosa nella prossima settimana, per quel che riguarda il futuro di Giovanni Di Lorenzo: l'attuale capitano del Napoli incontrerà - tramite il suo agente visto che il terzino è impegnato con l'Italia di Spalletti verso Euro 2024 - il duo Oriali-Conte. Lo staff tecnico del Napoli vuole avere un confronto con l'entourage del capitano azzurro per cogliere i veri motivi del possibile addio: insomma, per capire se vi sono i margini per ricucire il rapporto.

Futuro Di Lorenzo: faccia a faccia Conte-Giuffredi

Di questo, ha parlato l'edizione odierna de Il Mattino di Napoli che sul futuro di Di Lorenzo racconta:

"Di Lorenzo è al centro di un intrigo diplomatico: martedì Mario Giuffredi vedrà Oriali e Conte che vogliono sapere i motivi della rottura. Se resta, Di Lorenzo avrà ancora la fascia da capitano, su questo ci sono pochissimi dubbi".