Fabrizio Romano: "Kim al Bayern, è fatta: clausola pagata e firma entro questa data!"

Calciomercato Napoli - Mancano ormai pochi giorni all'addio ufficiale dopo una sola stagione di Kim Minjae al Napoli, col passaggio al Bayern Monaco.

Dopo le ultime verifiche, Fabrizio Romano pochi istanti fa in un'ultim'ora di mercato ha annunciato:

"Il Bayern è pronto ad attivare tutte le procedure per far scattare la clausola rescissoria e far firmare Kim Min-jae entro i prossimi 10 giorni.

Accordo raggiunto con Kim su un contratto quinquennale, come rivelato all'inizio di questa settimana: ci siamo, confermato".