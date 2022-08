Calciomercato Napoli, arrivano retroscena sull'operazione Fabian Ruiz-PSG. A svelarli è via Twitter il giornalista esperto di calciomercato, Fabrizio Romano:

"Fabian al Paris Saint-Germain fa parte del piano "segreto" di Luís Campos. Il ds ha lavorato per settimane all'accordo con gli agenti del giocatore, voleva anticipare i top club interessati a lui per la prossima estate quando sarebbe diventato un parametro zero. L'accordo è pronto per essere definito. L'annuncio arriverà presto".