Nuovo allenatore Everton: l'ex Napoli in pole, il grande nome

Nuovo allenatore Everton, arrivano conferma sul sostituto di Benitez che è stato ufficialmente esonerato nelle ultime ore. Il club inglese è pronto a ripartire con un altro allenatore italiano alla guida.

Nuovo allenatore Everton: il sostituto di Benitez

E' diventato anche ufficiale in cambio in panchina dell'Everton, che ha mandato via Rafa Benitez dopo l'ennesima sconfitta. In arrivo l'annuncio per quanto riguarda il sostituto di Benitez all'Everton con Fabio Cannavaro il pole per diventare il nuovo allenatore del club inglese. Perché dopo l'esperienza in Cina per diversi anni, l'ex campione del mondo con l'Italia ha intenzione di allenare in Europa e l'Everton può dare a Fabio Cannavaro proprio quest'occasione. I Toffees si trovano vicini alla zona retrocessione e nei prossimi giorni contano di fare la nuova scelta per la guida tecnica. Come rivelato da Il Mattino, infatti, è proprio Fabio Cannavaro il sostituto scelto per allenare l'Everton post Benitez, ma non l'unico.

Everton: Fabio Cannavaro in pole, gli altri obiettivi

Oltre a Fabio Cannavaro l'Everton ha in lista per diventare il nuovo allenatore anche altri obiettivi come l'ex Napoli Gattuso e Pirlo, tra le scelte italiane. Mentre un altro obiettivo, ma più complicato, è quello che porta al ct attuale del Belgio Roberto Martinez. Seguiti anche l’ex attaccante proprio dell’Everton Wayne Rooney che oggi allena il Derby County e Rudi Garcia.