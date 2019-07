Come si legge nell'edizione odierna de Il Mattino, lo spagnolo Fabian Ruiz avrebbe chiesto un adeguamento economico dopo l'ottimo europeo con la sua Spagna. Ecco cosa scrive il quotidiano nei confronti del centrocampista iberico: "Fabian, dopo un Europeo di categoria dal MVP ed il Real in pressing, ha chiesto un adeguamento: da 1.5 a 3 milioni per render meno melodiose lelusinghe merengue".