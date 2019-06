Fabián-Real Madrid, per ADL è incedibile: in agenda nuovo contratto e cospicuo ritocco [ESCLUSIVA]

Calciomercato Napoli - Fabiàn Ruiz in queste settimane ha stregato gli osservatori di mezza Europa per le prestazioni superlative con l'Under 21 spagnola. Il centrocampista del Napoli sarebbe entrato nella lista dei centrocampisti seguiti dal Real Madrid che però non aveva bisogno dell'Europeo per conoscere le qualità tecniche.

Esultanza Fabian Ruiz della Ssc Napoli con la Spagna Under 21

Fabian Ruiz-Real Madrid, la Ssc Napoli pronta a blindare lo spagnolo

Sul ragazzo però ci sono anche altre big interessate. Secondo quanto raccolto da CN24 Fabiàn Ruiz è stato dichiarato incedibile dal presidente De Laurentiis ma trapela dell'altro: il numero uno del club partenopeo è intenzionato a blindare Fabiàn con un prolungamento ed un sostanzioso ritocco dell'ingaggio. Giuntoli, nelle prossime settimane, darà appuntamento all'entourage dello spagnolo per fissare un primo appuntamento per trattare il nuovo contratto. Tutto dovrebbe iniziare subito dopo l'estate. Fabiàn dalla sua è tranquillo e felice di restare alla corte di Ancelotti ed attende sviluppi.

Fabian Ruiz parla del suo primo anno con Ancelotti

A Napoli ho fatto un piano di lavoro per guadagnare massa muscolare: è stato molto positivo. Ho dedicato la rete contro la Polonia a Maria, la figlia di mio cugino che ha due anni. Ha avuto un brutto momento, è stata molto male ma è andata avanti. Ancelotti è un allenatore che ti dà fiducia, ti fa sentre importante ed è molto vicino ai giocatori. Ancelotti è un uomo molto calmo ma quando si arrabbia...occhio; è un uomo spettacolare. Il mio futuro? Adesso penso solo ad essere concentrato sull'Europeo, la partita di giovedì deve essere come un finale".

