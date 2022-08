Repubblica - Trattativa calda fra Napoli e PSG: 25 milioni più Navas per Fabian Ruiz

Calciomercato Napoli - Un blitz improvviso da parte del Psg per Fabian Ruiz. Il centrocampista spagnolo è ad un solo anno di contratto dalla scadenza e per questo è appetibile per i top club d'Europa. Ci prova il Man Utd, lo vorrebbe a parametro zero il Real Madrid. Ma è il PSG ad affondare il colpo in queste ore.

Fabian Ruiz, offerta PSG: Navas al Napoli

Le cifre e l'offerta del Paris Saint-Germain al Napoli per Fabian Ruiz, lao racconta l'edizione online di Repubblica Sport:

"Il centrocampista del Napoli, in scadenza a giugno del prossimo anno, è nel mirino del club francese, pronto ad offrire a De Laurentiis 25 milioni di euro. Nella trattativa potrebbe rientrare anche il portiere Keylor Navas richiesto da Luciano Spalletti. Una trattativa - quella per lo spagnolo - ben indirizzata che nelle prossime ore potrebbe vivere il suo momento più caldo".