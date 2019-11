Fabian Ruiz-Barcellona, Mundo Deportivo: le trattative di rinnovo con il Napoli si sono interrotte. Il caos tra squadra e dirigenza non aiuta

Calciomercato Napoli - L'edizione online del Mundo Deportivo dà ulteriori dettagli (dopo aver titolato in prima pagina) sul forte interesse del Barcellona nei confronti di Fabian Ruiz. Per i colleghi spagnoli, i negoziati tra l'entourage del centrocampista e de Laurentiis si sono ufficialmente interrotti. Il presidente, prima del caos Salisburgo, aveva offerto un contratto fino al 2023 con una clausola oltre i 100 milioni. Ad incidere, secondo Mundo Deportivo, sulla questione sarebbero anche gli ultimi avvenimenti in casa Napoli che hanno aumentato la tensione tra squadra e presidente.