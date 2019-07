Auriemma su Tuttosport: "Il Napoli blinda Fabiàn Ruiz: pronto un nuovo contratto con un ricco adeguamento"

Notizie Calcio Napoli - Il collega Raffaele Auriemma su Tuttosport racconta della possibilità che Fabian Ruiz possa prolungare il suo accordo con il Napoli:

"In tema di rinnovi, il Napoli intende premiare anche il miglior giovane dell’Under 21, Fabian Ruiz, centrocampista inamovibile e senza prezzo: per lui il club azzurro ha detto no alle avances del Real Madrid. Il Napoli non si siede neanche a trattare la cessione dello spagnolo, vuole farlo però attorno ad un tavolo con i suoi agenti per migliorare e allungare il contratto che scadrà nel 2023. E’ la seconda stagione di Fabian a Napoli e a oggi, lo spagnolo guadagna 2.5 milioni, forse poco per un ragazzo diventato intoccabile nello scacchiere azzurro. L’entourage punta a un ingaggio di 4 milioni, il Napoli invece, proverà ad aumentarlo fino a 3.5 milioni, dettagli che troveranno una soluzione appena le parti si incontreranno".