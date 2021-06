Ultime notizie calcio - E' tempo di pensare al futuro per l'Everton che, dopo aver salutato Carlo Ancelotti, è ora in cerca di un allenatore. Per questo motivo, stando a quanto riportato dal quotidiano spagnolo AS, starebbe pensando di ingaggiare uno tra Rafa Benitez e Conceicao, con Nuno Espirito Santo sullo sfondo.