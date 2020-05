Everton-Napoli, il Mattino - Offerti 17mln ma c'è distanza: ecco quanto chiede il Gremio

Calcio mercato Napoli le ultimissime - L'edizione odierna de Il Mattino ritaglia ampio spazio al calciomercato ed in particolare si sofferma sui possibili cambiamenti in attacco della Ssc Napoli, e sulla pista che porta ad Everton del Gremio. Dal quotidiano si legge

Un bel po’ di intermediari sono al lavoro in queste settimane. In attacco, andrà via anche Callejon, va capito anche il destino di Lozano: se davvero l’Everton si arrampicasse fino ai 40 milioni, De Laurentiis lo cederebbe immediatamente. Ma c’è un altro Everton nel mirino: ed è un brasiliano che gioca nel Gremio e che Giuntoli segue da tempo. Offerti 17 milioni di euro, ma i brasiliani ne vogliono almeno 28.