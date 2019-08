Il Mattino - Napoli la destinazione di Everton, ma c'è un ostacolo! Giuntoli valuta l'affondo per Icardi

Ulitimissime calcio mercato Napoli - Everton è uno dei nomi valutati in questi ultimi giorni dal Napoli che ha voglia di rinforzare la zona d'attacco. Come riporta Il Mattino, sono diversi i calciatori seguiti in quella zona di campo e il direttore sportivo Giuntoli tiene aperti tutti e i tavoli delle trattative. In più valuta di far venir fuori un eventuale affondo a fine mercato su Icardi che l’Inter vuole vendere e sul quale può ripiombare la Juve.

Everton-Napoli, la richiesta del Gremio. Icardi in attesa