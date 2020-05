Everton glissa sulle voci di mercato: "Onorerò la maglia del Gremio finchè potrò, voglio scrivere la storia di questo club"

Ultime calciomercato Napoli. Everton Soares, esterno offensivo del Gremio, è uno dei profili seguiti da Napoli per la prossima sessione di mercato. Il brasiliano è valutato 30 milioni dal club carioca, prezzo considerato troppo elevato dai partenopei che al momento hanno raffreddato i contatti lasciando in standby la trattativa.

Il Napoli continua a seguirlo in attesa che qualcosa possa cambiare sulle richieste dei sudamericani. Intanto lo stesso Everton è tornato a parlare ai microfoni di Gremio TV, glissando sui tanti rumors che lo vorrebbero in Europa il prossimo anno:

"Voglio assolutamente far parte della storia del club, come ho fatto fin qui. È un piacere indossare questa maglia. Finché potrò vestirla, la onorerò. Sfortunatamente viviamo in questa situazione di difficoltà a causa della pandemia. Ma presto saremo di nuovo in campo a rappresentare il Gremio".