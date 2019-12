Calciomercato Napoli - Lucas Torreira è tra i nomi principali per rinforzare il centrocampo del Napoli nel mese di gennaio. L'Arsenal ha da poco scelto il nuovo allenatore, Arteta, ancora in tribuna, ma in vista del suo esordio spunta Lucas Torreira titolare contro l'Everton di Carlo Ancelotti annunciato oggi. Stanno per cambiare i piani in casa Gunners?