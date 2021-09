Salernitana, Castori a rischio esonero: i nomi per il sostituto

Ultime notizie di calciomercato in Serie A con l'esonero di Castori per la Salernitana. Ancora una sconfitta per la Salernitana che resta soltanto a 1 punto in Serie A dopo 5 giornate e ora c'è il serio rischio esonero per l'allenatore del club campano.

Esonero Castori, sostituto per la Salernitana

Fabrizio Castori ha le ore contate e rischia l'esonero con la Salernitana che è pronta a prendere il sostituto. La società granata sta pensando di fare fuori l'attuale allenatore sollevandolo dall'incarico per affidare la panchina ad un altro club. La Salernitana in caso di esonero di Castori ha in mente diversi allenatori come Liverani. Maran, Iachini, Ventura, Nicola e l’ex Colantuono pronto a partire da questa nuova sfida.

