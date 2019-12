Esonero Ancelotti, il nuovo allenatore contattato anche da un altro club: Napoli resta la prima scelta!

Ultime Notizie Calcio Napoli - Il Napoli non riesce ad uscire dalla profonda crisi di risultati in campionato. Diversamente gli azzurri in Champions sono ad un passo dal raggiunere la qualificazione agli ottavi. Udinese e Genk ci diranno molto sul futuro della panchina di Carlo Ancelotti: per quanto il presidente De Laurentiis abbia confermato la fiducia al tecnico, altri risultati negativi potrebbero mettere in discussione la stessa.

Gattuso-Napoli

In attesa dei prossimi due match, circolano alcuni nomi come possibili successori alla guida del Napoli. Il profilo più adatto in questo momento della stagione ed anche per caratteristiche, sembra essere quello di Rino Gattuso rilanciato da gran parte dei quotidiani sportivi. L'ex centrocampista rossonero ha allenato sin qui Palermo, Ofi Creta, Pisa e Milan.

Le sue quotazioni sarebbero in rialzo per una serie di motivi: il primo fra tutti è la volontà del club di De Laurentiis di scegliere un allenatore con un carattere tale da risvegliare l’orgoglio della squadra. Inoltre potrebbe essere uno dei pochi tecnici liberi che si metterebbe in gioco con un contratto semestrale, con l’opzione del rinnovo in caso di approdo alla zona Champions.

Sabato gli azzurri giocheranno in casa di una Udinese in crisi di risultati e se dovessero tornare sconfitti, Carlo Ancelotti potrebbe ritrovarsi anche a non disputare il match col Genk: questo è ancora tutto da vedere, ma si tratterebbe di una eventualità minima ma non da escludere del tutto.

A quel punto ci potrebbero essere contatti fitti tra il club e Gennaro Gattuso. Si parla anche di un contatto già avvenuto in via preventiva negli ultimi giorni: sta di fatto che Gattuso non avrebbe grossi ad accettare la proposta anche se l'idea di fare da traghettatore non lo entusiasma.

Il Napoli non sarebbe l'unico club che avrebbe pensato a lui per un cambio di panchina: in Serie A ci sono anche altri club in crisi di risultati. Tra tutte c'è la Fiorentina, che lo avrebbe contattato ma la sua prima scelta sarebbe il Napoli. Per questo motivo Gattuso starebbe temporeggiando, in attesa di Udinese-Napoli...