ESCLUSIVA - Rinnovo Hysaj, parti molto vicine all'accordo: trapela ottimismo, contratto fino al 2025!

Ultime notizie calcio mercato Napoli - L'arrivo in panchina di Gennaro Gattuso potrebbe aver cambiato il futuro, oltre che di Dries Mertens, anche di Elseid Hysaj. Il terzino albanese, infatti, nel finale della passata stagione ha trovato maggiore spazio ed ha spinto il Napoli ad intavolare le trattative per il suo rinnovo. Il suo attuale contratto scadrà nel 2021 e l'intenzione del club, come più volte dichiarato anche pubblicamente, è quella di prolungare questo rapporto.

A tal proposito, arrivano delle notizie incoraggianti. Stando a quanto raccolto in esclusiva da CalcioNapoli24, le parti sono molto vicine all'accordo sulla base di un nuovo contratto che scadrà stavolta nel 2025. Trapela molto ottimismo e, di conseguenza, la fumata bianca potrebbe arrivare a stretto giro. L'ex Empoli ha accumulato in cinque anni di Napoli 194 presenze con un gol all'attivo.