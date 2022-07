Erede Koulibaly, Gazzetta svela la strategia del Napoli: speranze su Ostigard, ma c'è una volontà del club

Kalidou Koulibaly ieri sera era a Londra per sostenere le visite mediche col Chelsea, che sarà la sua nuova squadra per la scommessa del senegalese in Premier. Al Napoli andranno 38 milioni di euro più altro due di bonus. Chi sarà il suo sostituto? Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Erede Koulibaly, la strategia del Napoli

Il Napoli si sta muovendo per l’operazione più complessa: sostituire un totem, un centrale che nel suo ruolo è ritenuto fra i migliori al mondo.

"Per questo motivo il Chelsea ha tirato fuori una cifra alta per il cartellino nonostante il giocatore fosse a scadenza fra un anno. Giuntoli ha già preso il norvegese Leo Ostigard, classe 1999, prospetto molto interessante che nelle speranze del club può diventare negli anni un nuovo Koulibaly. Ma serve comunque un altro centrale che possa essere un titolare in vista anche della Champions. Così la strategia del club è quella di cercare il meglio senza farsi prendere per la gola"

