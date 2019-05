Empoli, il presidente Corsi a Kiss Kiss: "Di Lorenzo? De Laurentiis non mi ha ancora chiamato, se lo dite voi…"

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il presidente dell’Empoli Fabrizio Corsi, rilasciando alcune dichiarazioni:

“Di Lorenzo? De Laurentiis non mi ha ancora chiamato, se lo dite voi… Io non so nulla, mi dite cose di cui non so. La giornata è lunga…

Siete orientati già all’anno prossimo, noi abbiamo più l’idea di difendere i ragazzi da questi discorsi perchè pensiamo alla salvezza: giocarcela all’ultima partita di entusiasma”