Empoli, Corsi su Di Lorenzo a CN24: "Con Giuntoli parliamo di calcio, non di donne... Il valore dei nostri si è impennato"

Notizie calcio Napoli - Fabrizio Corsi, presidente dell’Empoli, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni di 'Calcio Napoli 24 Live', trasmissione in onda a Calcio Napoli 24 Tv (296 Digitale Terrestre), per parlare di un possibile affare tra Empoli e Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

calcio mercato Napoli - Di Lorenzo, le parole del presidente Corsi