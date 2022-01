Emerson Palmieri, avventura al Lione ai titoli di coda? Il Chelsea vuole riportarlo a Londra subito

Ultime notizie calcio mercato Napoli - Inseguito a lungo dal Napoli nel mercato estivo, alla fine Emerson Palmieri è passato al Lione ma la sua esperienza in Francia, per quanto positiva, potrebbe essere già ai titoli di coda. Stando a quanto raccontato da Le Progres, infatti, il Chelsea, dopo il gravissimo infortunio occorso a Chilwell, starebbe pensando di riportarlo subito a Londra pagando una sorta di risarcimento ai francesi. Ovviamente è necessario che le due società trovino un accordo per consentire questo ritorno tra i Blues dell'ex Roma.

