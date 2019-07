Ultime notizie mercato Napoli - Elif Elmas torna in Turchia, direzione Istanbul. Il centrocampista del Fenerbahce presto si legherà al Napoli. Come raccontato da CalcioNapoli24 nella giornata di ieri, il giocatore era in permesso. Proprio per questo incontro con il Napoli, permesso valido fino alla giornata di oggi 10 luglio. Il club azzurro ha già contattato il Fenerbahce ed ha voglia di chiudere il trasferimento quanto prima.