Calcio mercato Napoli - Secondo Tuttomercatoweb, Elif Elmas sarà un giocatore del Napoli. Una cessione da record per il Fenerbahce, la più alta della storia del club. L’accordo tra le parti, come raccolto da TMW, è finalmente totale dopo lunghe trattative. Già domani potrebbero esserci così dettagli sull'arrivo del talentoso centrocampista macedone, atteso in Italia entro martedì per le visite mediche a Roma e poi la successiva firma sul contratto coi partenopei.