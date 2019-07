Elmas-Napoli, le cifre dell'affare: incluso un bonus sulla futura rivendita al Fenerbahce

Manca solo l'annuncio ufficiale da parte del Napoli, tuttavia sono già disponibili le cifre ufficiali dell’affare che porterà in azzurro il centrocampista macedone di origine turca Elif Elmas.

Secondo un comunicato diramato dal Fenerbahce all'assemblea dei soci, il Napoli pagherà Elmas 16 milioni di euro, ai quali andranno aggiungi 1,5 milioni legati a bonus personali e di squadra. Inoltre, in caso di trasferimento futuro, il Fenerbahce potrà incassare fino ad un massimo di 1,5 milioni di euro. Potenzialmente, un affare da 19 milioni totali.

Elmas, parla l'agente

L'agente del calciatore ha commentato soddisfatto questa trattativa: "Fino all’ultimo ci sono stati dei club che hanno cercato di fare suo il giocatore, però ha vinto la volontà del ragazzo di giocare a Napoli. Importante, per me, è stato avere il sostegno dei direttori Giuntoli e Micheli. Anche il Fenerbahce ha dovuto affrontare la cessione più importante della su storia, in fondo”.

Ecco cosa ha convinto il giovane calciatore: “Ha prevalso la volontà di venire alla corte di un maestro di calcio come Ancelotti e la possibilità di confrontarsi con la Champions League”.

