Elif Elmas, centrocampista macedone del Fenerbahce, aspetta in Turchia l’ufficializzazione di un’operazione - quella col Napoli - oramai annunciata come racconta l’edizione odierna del Corriere dello Sport.

“Il principio vale anche per Elmas: la stellina macedone del centrocampo del Fenerbahce che aspetta soltanto un segnale per raggiungere il Napoli in Val di Sole. E la svolta è rappresentata dall’imminente passaggio di Rog al Cagliari”