Elmas-Napoli, CorSport: eccessivi i 15mln chiesti dal Fenerbahce, Ancelotti l'ha messo in cima alla lista dei rinforzi

Elif Elmas, centrocampista macedone del Fenerbahce, è un obiettivo del Napoli sul mercato e, secondo l'edizione odierna del Corriere dello Sport, c'è sintonia tra il presidente Aurelio De Laurentiis e l'allenatore Carlo Ancelotti.

"Nel caso di Elmas l’accordo con Ancelotti è totale: perché è vero che ha ancora 19 anni e che brinderà ai 20 soltanto il 24 settembre, però ha messo lui in cima al listone dei centrocampisti del futuro. Il talento, del resto, non gli manca, e anzi sia in Macedonia sia in Turchia sono tutti sbalorditi dalla crescita dimostrata nell’ultima stagione. Il Fenerbahçe, nel frattempo, si frega le mani: vuole capitalizzare e in quest’ottica nutre una certa fiducia anche nei confronti di Ramadani, a quanto pare nuovo manager del giocatore, ma il Napoli, si sa, è una controparte che dimostra forza e tenacia in ogni situazione negoziale. La prima richiesta del Fenerbahçe, 15 milioni di euro, è stata ritenuta eccessiva dal club azzurro, ma le porte continuano a essere aperte"