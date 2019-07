Elmas-Napoli, CdS: affare in dirittura d'arrivo, potrebbe esserci l'annuncio in settimana

L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive su Elmas: "A proposito di astri: la trattativa per la stellina macedone Elif Elmas, diciannovenne centrocampista del Fenerbahce e della Nazionale, procede speditissima. Il giocatore, prima scelta di Ancelotti per rinforzare il pacchetto centrale sin dall'inizio del mercato, ha raggiunto il ritiro dei turchi da qualche giorno e dunque ieri non ha partecipato all'amichevole giocata con il Boluspor all'Ataturk Stadium di Bolu. Prassi, certo, ma ciò non toglie che l'affare sia ormai in dirittura d'arrivo: quindici milioni di euro, più bonus, la base di un colpo che potrebbe essere annunciato già nella settimana che comincerà domani"