Elmas - Napoli, Gazzetta frena: l'affare rallenta, il Fenerbahce spara 22mln. Giuntoli deve sfoltire prima la rosa

Calciomercato Napoli - L'affare Elmas prosegue, anche se sembra più a rilento di come se ne parlava qualche giorno fa. Secondo quanto riferito dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, infatti, il Fenerbahce avrebbe ascoltato l’offerta per Eljif Elmas. Ma questa trattativa è destinata a andare per le lunghe. Il discorso è sempre lo stesso: il club turco chiede 22 milioni, il Napoli ne vuole pagare 15 più 3 di bonus: i dirigenti si risentiranno, ma De Laurentiis anche ieri ha ribadito che prima bisognerà vendere.

Calciomercato Napoli, l'affare Elmas dipende dalle uscite

C'è, come sempre, la volontà da parte del patron di sfoltire prima la rosa e successivamente pensare alle entrate. Nonostante il centrocampista del Fenerbahce abbia fatto un'ottima impressione ad Ancelotti e allo scouting del Napoli, bisogna attendere ancora un po'. E il tempo è relativo alle uscite che Giuntoli dovrà cercare di piazzare sul mercato.

Calciomercato in uscita Napoli: quattro giocatori alla porta

E allora, il pallino è ritornato nella mani del d.s., che dovrà darsi da fare per piazzare Inglese (30 milioni), Rog (15), Hysaj (25) Mario Rui (15), Verdi (25). Poi ci sono ancora Ounas, Tonelli e qualche giovane come Gaetano. Valutazioni importanti, ma che stanno allontanando le società interessate, per niente disposte ad assecondare le richieste di De Laurentiis.