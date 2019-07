Elmas-Napoli, accordo sempre più vicino: distanza minima tra domande ed offerta, le cifre [ESCLUSIVA]

Vi avevamo annunciato in tarda mattinata come fosse in programma un incontro tra Fenerbahce e Napoli per il trasferimento di Eljif Elmas in maglia partenopea. In queste ore ci sarà un contatto tra il direttore sportivo dei turchi ed un intermediario molto vicino al Napoli per definire la base dell'accordo. La prima richiesta del Fenerbahce per il centrocampista classe 1999 è stata di 20 milioni mentre quella del Napoli è stata intorno ai 12 milioni. In queste settimane c'è stato un riavvicinamento tra le parti grazie anche ai buoni uffici di Giuntoli. Il Napoli ha alzato l'offerta a 15 milioni base fissa più 3 di bonus. Il ragazzo dalla sua ha già espresso la volontà assoluta di mettersi a disposizione di Ancelotti avendo avuto relazioni entusiasmanti sulla città, tifoseria e dirigenza da parte di Goran Pandev.

