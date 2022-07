Elmas-Milan, Venerato a CN24: "I rossoneri confermano gradimento, ma non ci sarà trattativa in questa sessione"

Calciomercato Napoli- Ciro Venerato, collega della Rai esperto di mercato, è intervenuto ai microfoni di CalcioNapoli24Tv per fare il punto della situazione:

Venerato ha parlato anche dei rumors che vorrebbero il Milan interessato ad Elmas. Ecco quanto evidenziato:

"Elmas è un giocatore apprezzato e stimato dal Milan, considerato un ottimo prospetto ma in questa sessione non sarà trattato dai rossoneri. Il club campione d'Italia segue altri profili, anche perchè il prezzo che fa il Napoli non fa il paio con quello che cerca il Milan. Resta dunque un apprezzammento, ma dal Milan mi fanno sapere che non sarà trattato in questa sessione".