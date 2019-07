Elmas al Napoli, Gazzetta frena: i tempi potrebbero allungarsi, c'è ancora un ostacolo da superare

Ultimissime calciomercato Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive sulla trattative tra Fenerbahce ed il Napoli per Elmas:

"Era parso che la trattativa per Eljif Elmas fosse alle battute finali. Ma anche per il centrocampista del Fenerbahce i tempi potrebbero allungarsi. Il club turco è fermo sulla richiesta di 20 milioni, mentre il Napoli gliene ha proposti 15 ed un altro paio di bonus legati al rendimento del giocatore. Intercettato a Istanbul, di ritorno dalle vacanze per mettersi a disposizione del Fenerbahce per l’inizio della preparazione, il centrocampista della Macedonia del Nord ha parlato delle indiscrezioni sul suo trasferimento in Italia. «Il Napoli? Non ne so nulla, sono qui per unirmi alla squadra ed allenarmi»"