Elmas-Napoli: incontro a Istanbul, domani le visite mediche se sarà raggiunto l'accordo in serata! Data già la preferenza sul numero di maglia [ESCLUSIVA]

Calciomercato Napoli - Elif Elmas Napoli, gli azzurri sembrano davvero ad un passo dal terzo acquisto ufficiale per quel che sarà la stagione 2019/20 del calcio Napoli di Carlo Ancelotti. Aggiornamenti di mercato del Napoli per quanto riguarda la trattativa che porta ad giovane macedone Elmas.

Calcio mercato Napoli, Elmas ad un passo!

Calciomercato Napoli le ultimissime oggi - Secondo quanto evidenziato da CalcioNapoli24, in queste ore a Istanbul, alcuni emissari del Napoli stanno discutendo con il Fenerbahce per raggiungere l'accordo definitivo sul cartellino del giovane calciatore macedone, successivamente si parlerà con l'entourage di Elif Elmas e se ci sarà l'accordo sia con il club che con il centrocampista in serata, Elmas partirà per Napoli nella giornata di domani per sottoporsi alle visite mediche di rito. Elmas, inoltre, ha già fatto sapere che il numero 21 e il 99 (numeri ad oggi occupati da Chiriches e Milik) sono tra le sue prime scelte, oltre la 10 che però a Napoli è ritirata in omaggio a Diego Armando Maradona.

Di Giuseppe Foria

