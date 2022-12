Eintracht Francoforte sul mercato, Pellegrini via e niente Champions contro il Napoli

L’Eintracht Francoforte, prossimo avversario del Napoli in Champions League, potrebbe perdere un pezzo in vista del mercato di gennaio. Luca Pellegrini, racconta il Corriere dello Sport, vuole tornare in Italia.

Eintracht Francoforte, Pellegrini via?

“La pista Pellegrini c'è, tecnicamente è per giugno, ma almeno due parti in causa - Sarri e il giocatore - sperano fortemente che possa chiudersi già a gennaio. Non è impossibile, ma di sicuro molto complicato. L’esperienza in corso all'Eintracht Francoforte non sta andando come si sarebbe aspettato. Voleva giocare con continuità, ma le sue presenze complessive sono 14 tra Bundesliga, Champions e Coppa di Germania. Sono discorsi che a Francoforte dovranno condividere con la Juventus e con la scuderia Raiola rappresentata da Rafaela Pimenta, per capire se sia il caso di mantenere il prestito o se anticipare il rientro a Torino. Nel caso in cui dovesse essere scelta questa opzione, i bianconeri dovranno trovare una nuova piazza che possa valorizzare il 23enne”

