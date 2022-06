Dzeko-Napoli: smentite totali dal club azzurro, la situazione | ESCLUSIVA

Calciomercato Napoli - Dzeko al posto Osimhen? In questi giorni si sta facendo largo questa idea di mercato che vedrebbe l'attaccante bosniaco nuovamente a disposizione di Luciano Spalletti dopo la parentesi Roma. Sarebbe sicuramente un rinforzo d'esperienza, parliamo di un classe 1986, che garantirebbe anche una sorta di diversificazione del ruolo rispetto alle condizioni attuali. Con Osimhen, il Napoli gioca molto più in verticale mentre con Dzeko ci sarebbe un gioco totalmente diverso in quanto il bosniaco ha caratteristiche diverse da Victor.

Dzeko

Dzeko-Napoli: le ultime

Dzeko è ancora sotto contratto con l'Inter che però starebbe per prendere sia Dybala che Lukaku. E' chiaro che qualche uscita ci sarà nel parco attaccanti nerazzurro con Dzeko e Correa tra i maggiori indiziati. Il centravanti potrebbe anche rescindere con il club di Zhang con il quale ha un contratto da 10 milioni lordi. L'idea Napoli? Fonti vicine al club smentiscono qualsiasi tipo di accostamento. Dzeko non rientra nei parametri della società. Sarebbe un controsenso guardando anche all'evolversi della situazione Mertens che ha solo un anno in meno rispetto a Edin.

RIPRODUZIONE RISERVATA