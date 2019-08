Dzeko-Inter, CdS: la Roma fa muro, cede il bosniaco solo se arriva ad Icardi o Higuain

Ultimissime calcio mercato - Uno dei nomi più chiacchierati della sessione attuale del mercato italiano è senza ombra di dubbio Edin Dzeko. Il bomber bosniaco, infatti, è da tempo nel mirino dell'Inter, club con il quale ha un accordo da diverso tempo. Nel frattempo, però, la Roma ha riscontrato non pochi problemi nel trovare un degno sostituto e per di più l'ex Manchester City si è reso protagonista di un pre campionato di alto profilo ed anche oggi scenderà in campo contro il Real Madrid.

Roma Dzeko Inter

Tutto questo sta spingendo i giallorossi da un lato ad alzare le richieste per cedere "Il cigno di Sarajevo" all'Inter e dall'altro a prendere in considerazione un suo addio solo nel caso in cui dovesse riuscire a strappare il sì di uno tra Gonzalo Higuain e Mauro Icardi, che è da tempo nel mirino del Napoli. Di conseguenza, anche l'Inter è in una situazione non ideale, dal momento che deve fare i conti con due trattative che si preannunciano a dir poco difficili per la Roma, considerando che Higuain non vuole andar via dalla Juventus e che Icardi al momento non sembra entusiasta di vestire la divisa giallorossa. A riportare questi aggiornamenti è l'edizione odierna del Corriere dello Sport.