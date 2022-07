Dybala-Napoli, Di Marzio: "Nessun affondo, valutazione su numeri e potenziali ricavi"

Calciomercato Napoli. Si infiammano le trattative attorno a Paulo Dybala. L'attaccante argentino, svincolato dalla Juventus, è una suggestione anche per il Napoli nonostante le difficoltà e le cifre per un'operazione del genere.

Ad oggi le alte richieste del giocatore stanno frenando tutte le pretendenti, Napoli compreso, con il ragazzo che è ancora senza squadra. Ecco quanto scritto in merito da Gianluca Di Marzio nel suo editoriale per il Corriere della Sera:

Oggi Dybala firmerebbe forse per 6 milioni a stagione, cifre comunque giudicate ancora eccessive, soprattutto da noi. La Roma sta cercando di contenere i costi e non ci ha mai pensato seriamente, il Napoli ha fatto una valutazione approfondita sui numeri e i potenziali ricavi ma poi non ha affondato, mentre il Milan ha una stima tecnica elevata eppure preferisce adesso puntare sul giovane talento belga De Ketelaere, che ha un ingaggio contenuto e rientra nel profilo ideale di investimento.