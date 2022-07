Dybala-Napoli, De Laurentiis rilancia: offerta di 6 milioni per 5 anni, la stessa rifiutata da Koulibaly!

Calciomercato Napoli, De Laurentiis in pressing per Paulo Dybala! Secondo quanto riferisce il Corriere della Sera oggi in edicola, il presidente del Napoli sta cercando di convincere il talento argentino a firmare per il Napoli: nelle intenzioni di ADL, Dybala al Napoli è il colpo che può far metabolizzare l'addio di Koulibaly, che nel frattempo è già a Londra per svolgere le visite mediche con il Chelsea.

Dybala al Napoli, prima offerta di 6 milioni!

L'offerta del Napoli a Dybala è di 6 milioni di euro all'anno per cinque anni, la stessa offerta che De Laurentiis aveva avanzato a Kalidou Koulibaly per rinnovare il contratto, e che il difensore senegalese aveva rifiutato. Nel frattempo Dybala si trova a Torino, dove ha iniziato in solitaria la preparazione atletica pre-campionato, in attesa di conoscere il suo futuro.

Dybala

Secondo quanto riferisce il Corriere della Sera, "quella del Napoli è la prima offerta, dopo quella di inizio mercato dell’Inter, arrivata ai suoi intermediari. Che dovranno adesso sottoporla al giocatore e soprattutto sciogliere il nodo, piuttosto spinoso, dei diritti di immagine".