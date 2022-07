Dybala al Napoli, Gazzetta: ADL s'è convinto! Contratto pronto, apertura sui diritti d'immagine: operazione rilancio entusiasmo

Dybala-Napoli. Da Spalletti al presidente, tutti d'accordo per tentare l'assalto alla Joya. Sembrava un'operazione impossibile, ma col passare delle ore aumentano in maniera importale le possibilità di vederlo in azzurro. Ora il Napoli calcio scende in campo con tutte le proprie forze per convincere l'argentino a scegliere l'azzurro e lo stadio Maradona. E' l'operazione rilancio del club per riaccendere l'entusiasmo in città.

Dybala Napoli calciomercato

Napoli-Dybala, contatto Giuntoli-agente

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport rivela ulteriori dettagli dopo aver svelato un contatto diretto nel giornale di ieri tra Spalletto e l'ex Juve.

E così dopo la telefonata di Luciano Spalletti con l'argentino, ecco l'intervento di Giuntoli con Jorge Antun che tutela gli interessi del fantasista. Il colloquio cordiale è servito a capire che la questione diritti d'immagine non sarebbe un problema. Infatti Paulo ha come sponsor tecnico Adidas e in questo senso il Napoli ha già un accordo che regola i diritti di altri giocatori azzurri con uno dei marchi più antichi nello sport. Insomma c'è apertura

Dybala al Napoli, le cifre del contratto

Gazzetta riporta anche quella che sarebbe l'offerta azzurra per cercare di strappare subito il sì del giocatore e rompere gli indugi sul calciomercato Napoli dopo l'addio di Koulibaly.