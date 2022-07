Dybala conteso tra Roma e Napoli! Incontro tra l'agente del giocatore e il club giallorosso due giorni fa

Calciomercato Serie A, la Juventus insiste per Zaniolo e lavora per formulare l'offerta in grado di convincere la AS Roma e José Mourinho a privarsi del talento giallorosso. La Roma chiede almeno 50 milioni di euro cash e ragiona già sulle alternative: con i soldi incassati dalla cessione di Zaniolo, il club capitolino potrebbe convincenre Paulo Dybala a firmare.

Incontro Dybala Roma

Secondo quanto riporta l'edizione romana del Corriere della Sera, il direttore sportivo della Roma Thiago Pinto avrebbe già incontrato l'agente del calciatore argentino, che al momento "sembra conteso da Roma e Napoli".