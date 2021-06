Duello Napoli-Torino per Gudmundsson? Tuttosport: costa pochi milioni, su di lui anche Lipsia, Manchester City e Borussia Dortmund

Calciomercato Napoli - Il Torino cerca un terzino sinistro sul mercato, e potrebbe fare concorrenza al Napoli per un nome secondo Tuttosport.

"Juric ha chiesto Dimarco, Vagnati ha tirato fuori dal cilindro Gabriel Gudmundsson, 22enne terzino sinistro svedese del Groningen in Olanda. E’ un pallino del ds anche perché conosce i costi: 3, 4 milioni. E’ già stato sondato anche da Napoli, Lipsia, Manchester City e Borussia Dortmund. E’ un buon profilo: di belle potenzialità, intendiamo dire. Ma il campionato olandese non è esattamente performante. Vagnati lo vede come un’alternativa da crescere all’ombra di Ansaldi"