Dragusin-Tottenham: ecco quanto guadagnerà, sarà il rumeno più pagato di sempre

Calciomercato Napoli - Radu Dragusin lascia il Genoa e l'Italia e vola a Londra per firmare con il Tottenham. Il centrale rumeno diventerà il più pagato della storia del suo paese. Arrivano ora degli aggiornamenti di calciomercato sui dettagli che riguardano lo stipendio di Dragusin al Tottenham.

Calciomercato: Dragusin Tottenham, ecco quanto guadagnerà

Napoli - Dragusin rifiuta Napoli, Milan e Bayern Monaco per firmare col Tottenham. Il centrale difensivo ha scelto il club londinese, dove sta svolgendo ora le visite mediche e attende soltanto l'annuncio ufficiale. Realizzerà il suo sogno di giocare in Premier League e lo farà con gli Spurs. Ma quanto guadagnerà Dragusin al Tottenham? Lo stipendio netto del giocatore che il club londinese ha garantito al giocatore è di 2,9 milioni di euro all'anno. Una cifra davvero importante che si aggiunge all'investiemento di 25 milioni più 5 di bonus.

Radu Dragusin sta per diventare ufficialmente il calciatore più pagato della storia del calcio rumeno. Nella classifica attuale il record è fissato da Adrian Mutuche nell'estate del 2003 passò al Chelsea dal Parma per 19 milioni di euro e al secondo posto Cristian Chivu, venduto dall'Ajax alla Roma nell'estate 2003 per 18 milioni di euro.